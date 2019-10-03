06.10 17:08 MIGnews.com

Мать Деми Ловато вступилась за дочь в скандале с Израилем

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Дианна Де Ла Гарса, мать певицы Деми Ловато, которая столкнулась с негативной реакцией поклонников после возвращения домой из Израиля, защитила свою дочь в посте Instagram 3 октября.На фото были изображены руки Де Ла Гарсы и Ловато на Стене Плача в старом городе Иерусалима, которую она назвала "самым ярким моментом моей поездки в Израиль". Де Ла Гарса заявила, что она "никогда не забудет тот день ... и ту поездку, где мы много поняли о жизни и христианстве, где мы узнали о еврейской вере, слушая мусульманский призыв к молитве". Она добавила, что "не было борьбы, никакого осуждения, никаких жестоких слов ... только любовь. И я, несомненно, однажды снова поеду туда".Это сообщение появилось в тот же день с сообщением ее дочери. Деми Ловато написала: "Иногда люди предоставляют вам возможности, и никто не говорит вам о потенциальной негативной реакции, с которой вы можете столкнуться в ответ", - написала Ловато. "Это должно было стать для меня духовным опытом, а не ПОЛИТИЧЕСКИМ ЗАЯВЛЕНИЕМ, и теперь я понимаю, что это ранит людей, и мне очень жаль."Посты Ловато в Instagram об Израиле включали в себя фото из Яд Вашем и Национального центра Шалвы и крещение в реке Иордан. Комментарии к постам в настоящее время отключены, но большое количество её поклонников осуждали её на почве арабо-израильского конфликта.Министр по делам Иерусалима Зеев Элькин сообщил The Jerusalem Post, что Ловато и ее мать были доставлены в Израиль в рамках программы через его министерство и министерство иностранных дел."Программа сосредоточена не только на крупных международных конференциях, проводимых в Иерусалиме и вручении премии "Защитник Иерусалима" (которая в прошлом году была вручена президенту Чехии), но и на визитах лидеров мнений в Иерусалим, в том числе на исторические места", - сказал Элкин.Министерство также опубликовало сообщение, в котором говорится, что "всегда будут те, кто пытается оказать давление на знаменитостей, которые рассматривают возможность приехать в Израиль для выступления или духовного и личного визита", но министерство продолжит свои "усилия по продвижению Иерусалима и его красоты для широкой и разнообразной аудитории по всему миру".