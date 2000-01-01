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Кабинет обсудил `принудительное перемирие` 06.08 09:41   MIGnews.com

Кабинет обсудил "принудительное перемирие"

10-й канал израильского ТВ сообщил о том, что вечернее заседание военно-политического кабинета правительства Израиля закончилось безрезультатно.

Кабинет не голосовал по вопросу о прекращении огня в Газе и не принял никакого решения.

Причиной этого является то, что ХАМАС требует в обмен на тела двух убитых во время операции “Нерушимая Скала” солдат и двух израильских граждан, удерживаемых в Газе освобождения террористов из израильских тюрем. Израиль не готов принять это требование.

Вместо активно обсуждаемого в прессе соглашения о прекращении огня военно-политический истеблишмент говорит о “принудительном перемирии”. Речь идет о прекращении враждебных действий, в рамках которого ХАМАС прекращает поджоги и провокации на границах, а Израиль открывает КПП для пропуска гуманитарной помощи в Газу.


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