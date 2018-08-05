ХАМАС принял решение о поэтапном прекращении огня

Пан-арабская газета al-Sharq al-Awsat , со ссылкой на палестинские источники, сообщает о том, что политическое руководство ХАМАСа приняло решение о “поэтапном прекращении огня” и о соглашении о перемирии с Израилем.
На первом этапе ХАМАС прекратит запуск зажигательных воздушных змеев и шаров, в обмен на отмену санкций, наложенных Израилем на Газу.
В обмен на прекращение поджогов Израиль откроет КПП Керем-Шалом для пропуска товаров в палестинский анклав и расширит зону рыболовства для рыбаков Газы.
После этого стороны перейдут ко второму этапу, предусматривающему осуществление масштабных инфраструктурных проектов в Газе и обмен пленными, после чего ХАМАС рассчитывает “на полное снятие блокады Газы”.
По сообщению 10-го канала израильского ТВ, в финальную стадию вступили переговоры об урегулировании вокруг Газы, которые ведутся при посредничестве Египта. Официально о египетских предложениях ничего не сообщалось, но некоторые подробности попали в арабскую прессу. Так, газета Al-Arabi Al-Jadid сообщает, что ядром плана является создание палестинского торгового порта в Порт-Саиде - вместо ранее согласованного всеми сторонами плана создания порта для Газы на острове Кипр. Подробнее об этом можно прочитать в материале "ХАМАСу предложили Порт-Саид вместо Кипра".
Вечером 5 августа прошло заседание военно-политического кабинета правительства Израиля, посвященное вопросу об урегулировании в Газе. Кабинет не голосовал по данному вопросу и не принял никакого решения. Ш на то, что Израиль пойдет на условия, с которыми согласился ХАМАС малы. Главной причиной этого является тот факт, что ХАМАС требует в обмен на тела убитых израильских солдат освобождения из израильских тюрем “тяжелых” террористов с кровью израильтян на руках. Поэтому кабинет согласился с тем, что единственным вариантом на настоящий момент является “затишье в обмен на гуманитарную помощь”.