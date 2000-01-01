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`Израиль ведет переговоры с ХАМАС за спиной у Абу Мазена` 06.08 19:27   MIGnews.com

"Израиль ведет переговоры с ХАМАС за спиной у Абу Мазена"

Израиль и Египет близки к заключению соглашения об улучшении условий жизни в секторе Газа в обход Палестинской автономии.

Как сообщили газете "Гаарец" источники в ПА, чтобы выдвинуть данное предложение представитель Израиля посетил Катар во время визита главы египетской разведки, генерала Аббаса Камеля в Вашингтон.

Якобы Иерусалим предложил Каиру возложить ответственность за продвижение проектов на ООН, а функции оценки и мониторинга передать египтянам. Финансированием восстановления Газы при этом будут заниматься преимущественно государства Персидского залива, а Евросоюз и США им в этом помогут.

В целом инвестированы в проекты без прямого участия в них ХАМАСа или ПА должны быть около 650 млн. долларов.

По данным "Гаарец", ХАМАС свой официальный ответ на это предложение еще не дал, но в группировке демонстрируют позитивную тенденцию, хотя никто не исключает возможность провала этой инициативы.

"Газа находится на грани полного коллапса, в том числе и из-за санкций ПА, поэтому ХАМАС, не думая дважды, принял бы предложение, которое облегчит страдания населения Газы и окажет реальную помощь сняв осаду, даже если придется заплатить политическую плату", - цитирует газета представителя ХАМАСа.

По его словам, для Газы существует лишь три возможных сценария: новая война с Израилем, долгосрочное прекращение огня, включающее в себя обмен военнопленными и снятие блокады, и третий сценарий, начинающийся с перемирия, за которым идут обмен заключенными и значительное ослабление блокады и долгосрочное прекращение огня.


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