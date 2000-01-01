06.08 16:26 MIGnews.com
ВВС ЦАХАЛа атаковали поджигателей в Газе
Палестинские СМИ сообщают об атаке ВВС Израиля по ячейке террористов, которые запускали в сторону Израиля горящие воздушные шары.
Источники 10-го канала ИТВ сообщают, что авиаудар израильского беспилотника был нанесен в восточной части города Джабалия, расположенного на севере анклава.
Вскоре в ЦАХАЛе подтвердили факт удара.
"Авиация совершила атаку по террористической ячейке, которой запускала подожженные воздушные шары с севера сектора Газа в сторону Израиля", - сообщила пресс-служба армии в Twitter.
Поделиться
Все по теме
Комментарии