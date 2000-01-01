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ВВС ЦАХАЛа атаковали поджигателей в Газе | Фото: Israeli Air Force/Flickr06.08 16:26   MIGnews.com

ВВС ЦАХАЛа атаковали поджигателей в Газе

Палестинские СМИ сообщают об атаке ВВС Израиля по ячейке террористов, которые запускали в сторону Израиля горящие воздушные шары.

Источники 10-го канала ИТВ сообщают, что авиаудар израильского беспилотника был нанесен в восточной части города Джабалия, расположенного на севере анклава.

Вскоре в ЦАХАЛе подтвердили факт удара.


"Авиация совершила атаку по террористической ячейке, которой запускала подожженные воздушные шары с севера сектора Газа в сторону Израиля", - сообщила пресс-служба армии в Twitter.


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