06.08 11:10 MIGnews.com

Палестинцы начали запускать зажигательные шары в Самарии

תושבים בשומרון טוענים: עפיפון תבערה הגיע מכיוון שכם • @arikweiss עם הפרטים >> https://t.co/lRlo7gYcPe pic.twitter.com/4nRHHBZ17M — חדשות עשר (@news10) August 6, 2018

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Поселенцы в Самарии сообщают о том, что палестинцы начали запускать зажигательные воздушные шары.Воздушный шар с зажигательным устройством был обнаружен в районе виноградника Тура. Устройство не загорелось, и винограднику не был причинен ущерб.Ветер дул на виноградник с направления Шхема, и предполагается, что оттуда был запущен шар.Ранее зажигательный воздушный шар был обнаружен во дворе частного дома в Гило.