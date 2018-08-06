06.08 11:10 MIGnews.com
Палестинцы начали запускать зажигательные шары в Самарии
Поселенцы в Самарии сообщают о том, что палестинцы начали запускать зажигательные воздушные шары.
Воздушный шар с зажигательным устройством был обнаружен в районе виноградника Тура. Устройство не загорелось, и винограднику не был причинен ущерб.
Ветер дул на виноградник с направления Шхема, и предполагается, что оттуда был запущен шар.
Ранее зажигательный воздушный шар был обнаружен во дворе частного дома в Гило.
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