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Аббас угрожает распустить ПА и отменить признание Израиля 06.08 10:04   MIGnews.com

Аббас угрожает распустить ПА и отменить признание Израиля

По сообщениям в арабской прессе, “поэтапный план урегулирования в Газе”, предложенный Египтом и ООН развалился еще до начала его осуществления.

Причиной этого является тот факт, что глава Палестинской автономии Махмуд Аббас занял абсолютно экстремистскую позицию и заявляет что никто - не ООН, не Египет, не Израиль и не ХАМАС не имеют права решать судьбу Газы. Этой прерогативой, с точки зрения “раиса” располагает только возглавляемая им администрация.

Аббас впервые публично поддержал “Марши Возвращения” на границе с Газой и публикует инсинуации, подталкивая палестинцев в Газе продолжать поджоги и атаки против Израиля. Его следующим шагом может стать роспуск автономии и “отмена” признания палестинцами права Израиля на существование. В этой ситуации линия “сдержанности”, по рекомендации армии принятая правительством Израиля может оказаться нежизнеспособной.


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