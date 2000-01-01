06.08 10:04 MIGnews.com

Аббас угрожает распустить ПА и отменить признание Израиля

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По сообщениям в арабской прессе, “поэтапный план урегулирования в Газе”, предложенный Египтом и ООН развалился еще до начала его осуществления.Причиной этого является тот факт, что глава Палестинской автономии Махмуд Аббас занял абсолютно экстремистскую позицию и заявляет что никто - не ООН, не Египет, не Израиль и не ХАМАС не имеют права решать судьбу Газы. Этой прерогативой, с точки зрения “раиса” располагает только возглавляемая им администрация.Аббас впервые публично поддержал “Марши Возвращения” на границе с Газой и публикует инсинуации, подталкивая палестинцев в Газе продолжать поджоги и атаки против Израиля. Его следующим шагом может стать роспуск автономии и “отмена” признания палестинцами права Израиля на существование. В этой ситуации линия “сдержанности”, по рекомендации армии принятая правительством Израиля может оказаться нежизнеспособной.