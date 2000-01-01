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Активисты BDS призывают Джей Ло отменить шоу в Израиле | Фото:06.07 14:05   MIGnews.com

Активисты BDS призывают Джей Ло отменить шоу в Израиле

Группа из Израиля, поддерживающая движение BDS и носящая название "Бойкот! Поддержка палестинского призыва BDS изнутри" недавно написала письмо поп-звезде Дженнифер Лопес, пытаясь убедить артистку отменить свое шоу в Тель-Авиве в августе этого года.

Об этом в субботу, 6 июля пишет The Jerusalem Post.

Группа, написавшая письмо, состоит из граждан Израиля, которые выступают против "политики правительства по угнетению, оккупации, апартеиду и этнической чистке коренного палестинского народа".

В своем послании организация сравнила Тель-Авив с "Сан-Сити в Южной Африке во время режима апартеида" и заявила, что город "используется в качестве инструмента для продвижения Еврейского Государства как "классной и культурной" демократии, в то время как там скрывается "жестокая история колонизации".

Письмо опубликовано на веб-сайте Code Pink и было подписано тысячами сторонников BDS.


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