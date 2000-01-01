Активисты BDS призывают Джей Ло отменить шоу в Израиле
Группа из Израиля, поддерживающая движение BDS и носящая название "Бойкот! Поддержка палестинского призыва BDS изнутри" недавно написала письмо поп-звезде Дженнифер Лопес, пытаясь убедить артистку отменить свое шоу в Тель-Авиве в августе этого года.
Группа, написавшая письмо, состоит из граждан Израиля, которые выступают против "политики правительства по угнетению, оккупации, апартеиду и этнической чистке коренного палестинского народа".
В своем послании организация сравнила Тель-Авив с "Сан-Сити в Южной Африке во время режима апартеида" и заявила, что город "используется в качестве инструмента для продвижения Еврейского Государства как "классной и культурной" демократии, в то время как там скрывается "жестокая история колонизации".
Письмо опубликовано на веб-сайте Code Pink и было подписано тысячами сторонников BDS.