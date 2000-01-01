Аббас: Саммит в Бахрейне - самая большая ложь Вашингтона
Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас высмеял экономический семинар под руководством США в Бахрейне в среду вечером, описав его как " самую большую ложь", придуманную старшим советником и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером, чтобы "обхитрить" палестинцев.
"Конечно, семинар в Манаме начинался с речи Кушнера и закончился речью Кушнера. Если кто-то понимает, о чем шла речь, я прошу вас сообщить мне, потому что я так и не понял, какие вопросы обсуждались", - заявил глава ПА, обращаясь к арабским и палестинским журналистам в Рамалле.
"Некоторые арабы присутствовали, а некоторые нет. Некоторые европейцы присутствовали, а некоторые нет. Это большая ложь, которую Кушнер и другие придумали, чтобы одурачить людей. Но, мы никому не позволим делать из нас дураков", - подчеркнул Аббас.
Напомним, палестинцы яростно выступили против конференции в Манаме на прошлой неделе, отказались участвовать и пообещали не принимать ее результаты.
На конференции в Бахрейне основное внимание было уделено экономической части плана США по урегулированию израильско-палестинского конфликта, который предполагает миллиарды долларов инвестиций в Иудее и Самарии, Газе, а также в соседних арабских странах. Белый дом еще не обнародовал политические аспекты плана.
Палестинское руководство утверждает, что экономическая конференция была направлена на подрыв стремления ПА к государственности. Рамалла также обвинила Вашингтон в попытке использовать эту встречу для нормализации статуса Израиля в арабском мире.
Американские и израильские официальные лица, в свою очередь, раскритиковали палестинцев за бойкот саммита.