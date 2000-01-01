Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Аббас: Саммит в Бахрейне - это самая большая ложь Вашингтона | Фото:06.07 13:46   MIGnews.com

Аббас: Саммит в Бахрейне - самая большая ложь Вашингтона

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас высмеял экономический семинар под руководством США в Бахрейне в среду вечером, описав его как " самую большую ложь", придуманную старшим советником и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером, чтобы "обхитрить" палестинцев.

Об этом пишет The Times of Israel.

"Конечно, семинар в Манаме начинался с речи Кушнера и закончился речью Кушнера. Если кто-то понимает, о чем шла речь, я прошу вас сообщить мне, потому что я так и не понял, какие вопросы обсуждались", - заявил глава ПА, обращаясь к арабским и палестинским журналистам в Рамалле.

"Некоторые арабы присутствовали, а некоторые нет. Некоторые европейцы присутствовали, а некоторые нет. Это большая ложь, которую Кушнер и другие придумали, чтобы одурачить людей. Но, мы никому не позволим делать из нас дураков", - подчеркнул Аббас.

Напомним, палестинцы яростно выступили против конференции в Манаме на прошлой неделе, отказались участвовать и пообещали не принимать ее результаты.

На конференции в Бахрейне основное внимание было уделено экономической части плана США по урегулированию израильско-палестинского конфликта, который предполагает миллиарды долларов инвестиций в Иудее и Самарии, Газе, а также в соседних арабских странах. Белый дом еще не обнародовал политические аспекты плана.

Палестинское руководство утверждает, что экономическая конференция была направлена ​​на подрыв стремления ПА к государственности. Рамалла также обвинила Вашингтон в попытке использовать эту встречу для нормализации статуса Израиля в арабском мире.

Американские и израильские официальные лица, в свою очередь, раскритиковали палестинцев за бойкот саммита.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:22
Мгновенная карма: поджигатель синагоги сам чуть не сгорел
15:41
Иран отрицает захват британского нефтяного танкера
14:52
RwandAir запускает сервис для помощи больным детям
14:43
Руины Вавилона в Ираке стали частью наследия ЮНЕСКО
14:14
Израильский производитель пива оказался в центре скандала
14:05
Активисты BDS призывают Джей Ло отменить шоу в Израиле
13:17
Взрыв в Азербайджане унес жизни двух военных
13:05
Корейская комедия откроет кинофестиваль в Иерусалиме
12:27
Украинская синагога получила посвященный ей свиток Торы
12:05
Французскому комику-антисемиту дали 2 года тюрьмы
11:35
Беспорядки на границе с Газой: 40 палестинцев пострадали
11:12
Тегеран обещает симметричный ответ нарушителям СВПД
11:05
В Израиле открывается Международная олимпиада по физике
10:50
В Греции задержали 5.2 тонны «наркотика джихадистов»
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus