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Беспорядки на границе с Газой: 40 палестинцев пострадали | Фото:06.07 11:35   MIGnews.com

Беспорядки на границе с Газой: 40 палестинцев пострадали

По словам израильских военных, около 7000 палестинцев участвовали в еженедельных акциях протеста вдоль границы с Газой в пятницу, передает The Times of Israel.

Это была первая демонстрация с тех пор, как Израиль достиг новых договоренностей о прекращении огня с ХАМАСом.

Израильские силы обороны заявили, что некоторые из протестующих жгли шины и бросали в солдат камни, а также взрывные устройства. В ответ военнослужащие были вынуждены применять средства для разгона толпы.

Министерство здравоохранения Газы, управляемое ХАМАСом, заявило, что израильские военнослужащие ранили 40 демонстрантов.


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