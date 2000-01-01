Беспорядки на границе с Газой: 40 палестинцев пострадали
По словам израильских военных, около 7000 палестинцев участвовали в еженедельных акциях протеста вдоль границы с Газой в пятницу, передает The Times of Israel.
Это была первая демонстрация с тех пор, как Израиль достиг новых договоренностей о прекращении огня с ХАМАСом.
Израильские силы обороны заявили, что некоторые из протестующих жгли шины и бросали в солдат камни, а также взрывные устройства. В ответ военнослужащие были вынуждены применять средства для разгона толпы.
Министерство здравоохранения Газы, управляемое ХАМАСом, заявило, что израильские военнослужащие ранили 40 демонстрантов.