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Министр Хендель: жаль, что Глика встретили насилием 06.06 11:29   MIGnews.com

Министр Хендель: жаль, что Глика встретили насилием

Министр связи Йоаз Хендель (Дерех Эрец) прокомментировал нападение членов семьи аль-Халак на бывшего депутата Кнессета Йехуду Глика.

Хендель заявил: "Трагическая смерть Ияда аль-Халак шокировала меня. Я говорил с Йехудой Глиом. Я очень ценю то, как он выражает свою любовь к людям. Йехуда представлял и меня, когда он пришел выразить свои соболезнования скорбящим. Мне жаль, что ответом на протянутую им руку стало насилие. Я желаю ему скорейшего выздоровления”.


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