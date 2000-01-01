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Йехуда Глик: я еще раз чудом спасся от линча 06.06 09:23   MIGnews.com

Йехуда Глик: я еще раз чудом спасся от линча

Бывший депутат Кнессета Йехуда Глик, подвергшийся 4 июня нападению со стороны членов семьи аль-Халак выступил с заявлением: “Я хочу прокомментировать попытку линча. В первую очередь, я благодарен за те сотни писем поддержки, которые я получил со всего мира. Слава Б-гу, я снова был спасен от попытки убийства. Все закончилось чудом - только потому, что у них под рукой не оказалось ножа или топора”.

Глик продолжил: Я чувствую себя лучше, обезболивающие помогают, еще несколько дней - и это пройдет, но самая большая боль - это видеть общество, для которого ты делаешь все, чтобы к ним относились как к людям, как к равным, но для которого ультимативное насилие и линч являются легитимными средствами”.

Глик подчеркнул: "Они меня не остановят - я очень большой экстремист, когда речь заходит о любви к человеку, это - в моем ДНК. Я продолжу молиться за них и за их излечение”.


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