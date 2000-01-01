Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Юридическая группа ПА уклонилась от вопроса МУС по Осло | Фото:06.06 07:35   MIGnews.com

Юридическая группа ПА уклонилась от вопроса МУС по Осло

Юридическая группа, представляющая интересы Палестинской автономии, уклонилась от ответа на вопрос Международного уголовного суда по поводу соглашений в Осло.

В пятницу палестинцы представили заявление председателя Махмуда Аббаса в ответ на просьбу МУС разъяснить ситуацию вокруг прекращения договоренностей с Израилем и США.

Дело в том, что, если ПА аннулирует соглашения в Осло, она может потерять свое право на обращение в МУС.

"Постоянные нарушения Израилем этих соглашений, а также объявленные им планы и меры по аннексии освобождают Организацию освобождения Палестины и "Государство Палестина" от любых обязательств, вытекающих из этих соглашений, включая безопасность", – говорилось в заявлении председателя ПА Махмуда Аббаса.

Юристы отметили, что слова председателя ПА не должны рассматриваться как часть судебного процесса в МУС. Они посоветовали в ходе разбирательств избегать "политических аспектов".

Также палестинцы попросили ускорить судебный процесс, поскольку до аннексии в рамках "Сделки века", предложенной администрацией президента США Дональда Трампа, осталось всего три с половиной недели.

Ответ палестинцев понадобился МУС в рамках расследования неких "военных преступлений" Израиля на Западном берегу.

Главный прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда в апреле 2020 года представила доклад, в котором вынесла решение, что "Палестина" может считаться государством, над которым она имеет юрисдикцию.

Соответствующее заявление встретило протест со стороны международного сообщества и Израиля. Недавно госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что Штаты в ближайшее время предпримут новые жесткие меры против уголовного суда в Гааге из-за притеснений союзников Вашингтона.

"Я думаю, весь мир увидит, что мы полны решимости предотвратить нападки на американцев, а также наших друзей и союзников в Израиле и других странах, со стороны коррумпированного МУС", – говорил Помпео.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:17
Галилея: золотоискатели застряли в ловушке под землей
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:43
Билл Гейтс прокомментировал теорию о чипировании людей
04:37
Стала известна дата возобновления съемок "Ведьмака"
03:44
Порнозвезду сняли с рейса из-за публичного выступления
02:30
Маск: Amazon – монополист, надо его разделить
01:05
Канье Уэст пожертвовал $2 млн жертвам расизма в США
00:21
Власти Пекина раздадут жителям $1,7 млрд на шопинг
21:19
Два израильских фильма попали на Каннский кинофестиваль
20:48
Рафи Перец не примет создание палестинского государства
19:57
Игра с парадом Гитлера на Красной площади: Кремль возмущен
19:43
Иран продолжает нарушать все ограничения по ядерной сделке
19:23
США против блокады Катара
19:09
Палестинцы на Западном берегу протестуют против аннексии
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  