06.06 07:35 MIGnews.com

Юридическая группа ПА уклонилась от вопроса МУС по Осло

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Юридическая группа, представляющая интересы Палестинской автономии, уклонилась от ответа на вопрос Международного уголовного суда по поводу соглашений в Осло.В пятницу палестинцы представили заявление председателя Махмуда Аббаса в ответ на просьбу МУС разъяснить ситуацию вокруг прекращения договоренностей с Израилем и США.Дело в том, что, если ПА аннулирует соглашения в Осло, она может потерять свое право на обращение в МУС."Постоянные нарушения Израилем этих соглашений, а также объявленные им планы и меры по аннексии освобождают Организацию освобождения Палестины и "Государство Палестина" от любых обязательств, вытекающих из этих соглашений, включая безопасность", – говорилось в заявлении председателя ПА Махмуда Аббаса.Юристы отметили, что слова председателя ПА не должны рассматриваться как часть судебного процесса в МУС. Они посоветовали в ходе разбирательств избегать "политических аспектов".Также палестинцы попросили ускорить судебный процесс, поскольку до аннексии в рамках "Сделки века", предложенной администрацией президента США Дональда Трампа, осталось всего три с половиной недели.Ответ палестинцев понадобился МУС в рамках расследования неких "военных преступлений" Израиля на Западном берегу.Главный прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда в апреле 2020 года представила доклад, в котором вынесла решение, что "Палестина" может считаться государством, над которым она имеет юрисдикцию.Соответствующее заявление встретило протест со стороны международного сообщества и Израиля. Недавно госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что Штаты в ближайшее время предпримут новые жесткие меры против уголовного суда в Гааге из-за притеснений союзников Вашингтона."Я думаю, весь мир увидит, что мы полны решимости предотвратить нападки на американцев, а также наших друзей и союзников в Израиле и других странах, со стороны коррумпированного МУС", – говорил Помпео.