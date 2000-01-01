06.06 17:05 MIGnews.com
Ганц: мы скоро вернем своих солдат из Газы
Израиль уже в скором времени вернет своих солдат, которых на территории Газы удерживают боевики террористической организации ХАМАС.
С таким заявлением выступил министр обороны Израиля Бенни Ганц, передает Al-Watan Voice.
Он также допустил возможность давления на Газу с помощью поставок гуманитарной помощи для борьбы с пандемией смертоносного китайского коронавируса COVID-19.
"Мы продолжим нашу работу по их освобождению. Я уверен, что скоро мы вернем их домой", - резюмировал Ганц.
Поделиться
Все по теме
Комментарии