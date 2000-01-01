06.06 17:05 MIGnews.com

Ганц: мы скоро вернем своих солдат из Газы

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Израиль уже в скором времени вернет своих солдат, которых на территории Газы удерживают боевики террористической организации ХАМАС.С таким заявлением выступил министр обороны Израиля Бенни Ганц, передает Al-Watan Voice.Он также допустил возможность давления на Газу с помощью поставок гуманитарной помощи для борьбы с пандемией смертоносного китайского коронавируса COVID-19."Мы продолжим нашу работу по их освобождению. Я уверен, что скоро мы вернем их домой", - резюмировал Ганц.