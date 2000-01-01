ООН созывает "ближневосточную четверку" из-за Израиля
Представитель Организации Объединенных Наций на Ближнем Востоке Стефан Дюжаррик пытается организовать встречу посредников для обсуждения распространения израильского суверенитета над частями Западного берега.
Об этом он сообщил во время брифинга, передает Тhe national.
"Мы все бы выиграли от проведения встречи квартета в ближайшее время", – сказал Дюжаррик.
В так называемый ближневосточный квартет посредников входят Российская Федерация, Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки и ООН.
По словам Дюжаррика, специальный координатор по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов ведет переговоры со сторонами о проведении встречи "четверки".
В прошлом месяце Младенов заявил, что Израилю следует отказаться от своих планов по аннексии частей Западного берега, предупредив, что это чревато нарушением международного права и "сокрушительным ударом" по решению о "двух государствах".