ПА: в ходе протестов против аннексии ранены палестинцы

06.06 12:32 MIGnews.com

إصابة 4 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق جراء قمع جيش الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية. pic.twitter.com/y22AyqxoBz

اصيب ٤ مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق جراء قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والتي خرجت احياء لذكرى النكسة ورفضا لقرار حكومة الاحتلال ضم اراض من الضفة المحتلة. pic.twitter.com/xCj5EZW46T

#صور | مواجهات اليوم في بلدة كفر قدوم شرقي قلقيلية بين الشبان وقوات الاحتلال. pic.twitter.com/u2g0S4pfPP