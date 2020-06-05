ПА: в ходе протестов против аннексии ранены палестинцы

إصابة 4 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق جراء قمع جيش الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية. pic.twitter.com/y22AyqxoBz— فلسطين 10 pal (@pal10ps) June 5, 2020
اصيب ٤ مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق جراء قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والتي خرجت احياء لذكرى النكسة ورفضا لقرار حكومة الاحتلال ضم اراض من الضفة المحتلة. pic.twitter.com/xCj5EZW46T— هيئة مقاومة الجدار والاستيطان- CWRC (@CWRC3) June 5, 2020
#صور | مواجهات اليوم في بلدة كفر قدوم شرقي قلقيلية بين الشبان وقوات الاحتلال. pic.twitter.com/u2g0S4pfPP— شبكة فلسطين للحوار (@paldf) June 5, 2020
#شاهد إصابات خلال قمع الاحتلال المسيرة الأسبوعية في قرية كفر قدوم قضاء قلقيلية. pic.twitter.com/mBCX58JJ8A— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 5, 2020