Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












ПА: в ходе протестов против аннексии ранены палестинцы | Фото:06.06 12:32   MIGnews.com

ПА: в ходе протестов против аннексии ранены палестинцы

Вечером, 5 июня, палестинцы вышли на массовые акции протеста против распространения израильского суверенитета над частями Западного берега.

По данным местных СМИ, митинги были организованы руководством Палестинской автономии.

Протестующие скандировали лозунги против Тель-Авива и Вашингтона, размахивали флагами и держали плакаты, надписи на которых гласили: "Нет аннексии Западного берега".

По данным AhlulBayt, в ходе акции протеста в деревне Куфур-Каддум по меньшей мере четыре палестинца получили ранения.



Утверждается, будто бойцы Армии обороны Израиля стреляли в демонстрантов резиновыми пулями и использовали слезоточивый газ для разгона толпы. ЦАХАЛ данную информацию не комментирует.








Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:53
ООН созывает "ближневосточную четверку" из-за Израиля
12:11
В Израиле – 17706 зараженных, 292 жертвы COVID-19
11:50
Герцлия: ЧП с пожилой женщиной на пляже
11:29
Министр Хендель: жаль, что Глика встретили насилием
11:08
Ликвидирован один из лидеров "Аль-Каиды"
10:47
Байден официально стал кандидатом в президенты от демократов
10:26
Полиция разрешила митинг против аннексии
09:44
Бразилия выдвинула ВОЗ ультиматум
09:23
Йехуда Глик: я еще раз чудом спасся от линча
08:59
Ашдод: шестеро арестованных по подозрению в участии в драке
08:38
Нобелевский лауреат: аннексировать, а не болтать до смерти
08:17
Галилея: золотоискатели застряли в ловушке под землей
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:43
Билл Гейтс прокомментировал теорию о чипировании людей
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  