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Полиция разрешила митинг против аннексии | Фото:06.06 10:26   MIGnews.com

Полиция разрешила митинг против аннексии

Полиция разрешила проведение демонстрации против распространения суверенитета над частями Западного берега.

Соответствующее решение было вынесено в субботу, 6 июня, сообщают израильские СМИ.

Мероприятие должно состояться в этот же день, вечером, на площади Рабина в Тель-Авиве.

"Мы не поддались попыткам заставить нас замолчать и не сдадимся перед аннексией, направленной на увековечение оккупации и уничтожение решения по формуле двух государств. В субботу вечером тысячи арабов и евреев будут стоять бок о бок на площади, требуя остановить аннексию и положить конец оккупации, чтобы построить подлинную демократию и мирное будущее для обеих стран", – сказали организаторы.

Ранее правоохранители возражали против акции протеста. Объяснялось это тем, что демонстрация нарушит предписания министерства здравоохранения по предотвращению распространения коронавируса COVID-19.


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