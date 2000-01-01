06.06 10:26 MIGnews.com

Полиция разрешила митинг против аннексии

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Полиция разрешила проведение демонстрации против распространения суверенитета над частями Западного берега.Соответствующее решение было вынесено в субботу, 6 июня, сообщают израильские СМИ.Мероприятие должно состояться в этот же день, вечером, на площади Рабина в Тель-Авиве."Мы не поддались попыткам заставить нас замолчать и не сдадимся перед аннексией, направленной на увековечение оккупации и уничтожение решения по формуле двух государств. В субботу вечером тысячи арабов и евреев будут стоять бок о бок на площади, требуя остановить аннексию и положить конец оккупации, чтобы построить подлинную демократию и мирное будущее для обеих стран", – сказали организаторы.Ранее правоохранители возражали против акции протеста. Объяснялось это тем, что демонстрация нарушит предписания министерства здравоохранения по предотвращению распространения коронавируса COVID-19.