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У пограничных дорог Газы построят новые защитные стены | Фото: AFP06.06 13:10   MIGnews.com

У пограничных дорог Газы строят новые барьеры

Оборонные подрядчики в среду завершили строительство нового участка защитной стены на границе с Газой, предназначенного для предотвращения прямого ракетного обстрела ракетами фермеров, солдат и гражданских лиц.

Решение построить защитный барьер, который ограничит террористам в Газе видимость передвижений на израильской границе, было принято после смерти гражданина Израиля. Напомним, 5 мая террористами ХАМАСа на пограничной дороге с Израилем был взорван автомобиль вместе с Моше Федером, гражданином Израиля.

Проект стоимостью около 100 миллионов шекелей (28 миллионов долларов) будет полностью профинансирован после выборов 17 сентября, когда будет сформировано новое правительство. Однако премьер-министр Биньямин Нетаниягу распорядился начать реализацию проекта уже сейчас.

Проект включает в себя барьеры и устройства безопасности вдоль маршрута пригородного поезда, который соединяет общины Газы с центром страны. Во время боевых действий маршрут был закрыт, так как террористы осуществляли полный обзор этой территории.


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