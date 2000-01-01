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Аббас снова надеется, что мирный план США “пойдет в ад” 06.06 07:53   MIGnews.com

Аббас снова надеется, что мирный план США “пойдет в ад”

Уже во второй раз председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас подтвердил свои надежды на то, что мирный план США, получивший название «Сделка века», пойдет в ад.

«Я надеюсь, что следующий Ид аль-Фитр придет с нами, палестинский народ, освободив нашу страну от израильской оккупации, основал наше независимое государство со столицей в Восточном Иерусалиме, и преодолеет заговоры, созданные против палестинской проблемы, в том числе «Сделка века», которая пойдет в ад», - заявил Аббас, сообщает Arutz Sheva.

Аббас сделал это заявление, во время вознесения цветов на могилу бывшего председателя ПА Ясира Арафата к празднику Ид аль-Фитр, который знаменует собой окончание месяца Рамадан.


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