Младенов: ПА отменит повышение зарплат министрам

Правительство Палестинской автономии, испытывающее нехватку денежных средств, обязалось приостановить тайное повышение зарплат на уровне министров, заявил в четверг посланник Организации Объединенных Наций по израильско-палестинскому конфликту.
Появившиеся в сети документы, похоже, свидетельствуют о том, что в 2017 году председатель ПА Махмуд Аббас спокойно согласился увеличить месячную зарплату министров с 3000 до 5000 долларов, а также повысить зарплату премьер-министра с 4000 до 6000 долларов.
Откровение от анонимной онлайн-группы, известной как "Против течения", появилось, когда палестинское правительство столкнулось с отчаянным финансовым дефицитом.
Николай Младенов, специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу, заявил, что в четверг он провел переговоры с недавно установленным премьер-министром ПА Мохаммадом Штайе, который согласился отменить повышение.
"В то время, когда народ Палестины борется с экономическими трудностями, когда зарплаты в Газе были сокращены, такие решения бросают вызов логике и справедливо раздражают людей", - написал Младенов в Twitter в ответ на сообщения об увеличении зарплаты.
"Я разговаривал с Штайе, который обязался немедленно прекратить эту практику и провести расследование", - добавил Младенов.