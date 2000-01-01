Конгресс США намерен помочь палестинцам

В среду в нижней и верхней палатах Конгресса США были представлены законодательные инициативы, призванные увеличить инвестиции в палестинские предприятия и урегулировать израильско-палестинский конфликт.
Издание отмечает, что данные законодательные нововведения поддерживают демократы и республиканцы, Американо-израильский комитет по общественным связям (АИКОС), а также организации J Street и Peace Now.
Американские законодатели уверены, что принятия нововведения значительно улучшит экономическое развитие и укрепит связи между израильтянами и палестинцами.