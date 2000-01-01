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Израиль ответил на террористические поджоги палестинцев | Фото:06.06 15:36   MIGnews.com

Израиль ответил на террористические поджоги палестинцев

Израиль вновь уменьшил рыболовную зону Газы, что стало третьими за две недели ответными действиями на запуск палестинских зажигательных воздушных шаров.

Об этом в четверг, 6 июня, сообщает The Times of Israel со ссылкой на неназванного израильского чиновника.

Чиновник рассказал в интервью AFP, что власти сократили рыболовную зону с 15 до всего 10 морских миль. Он отметил, что при этом до 15 морских миль от побережья анклава рыболовная зона была расширена всего лишь во вторник.

Собеседник издания подчеркнул, что это стало ответом Израиля на продолжающиеся террористические поджоги, из-за которых страдают не только фермерские хозяйства, но и дикая природа страны.

Разрешенный предел до 15 морских миль, установленный перед всеобщими выборами в апреле, являлся самым большим за последние годы.


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