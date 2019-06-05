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Гринблатт: палестинцы сами виноваты в своих бедах | Фото:06.06 15:19   MIGnews.com

Гринблатт: Палестинцы сами виноваты в своих бедах

Посол США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт в среду ответил на заявления премьер-министра Палестинской автономии Мухаммеда Штайеха о том, что ПА находится на грани краха, заявив, что в бедах палестинцев надо винить их собственное руководство.

Об этом в четверг, 6 июня, сообщает The Times of Israel.

"Премьер-министр Штайех неправ, ПА не находится на грани коллапса", – написал Гринблатт в Twitter в ответ интервью со Штайе газете New York Times.

"Пришло время для ПА взять на себя ответственность за своих людей и экономику. ПА не может продолжать обвинять США и всех остальных в ситуации, которую они сами на себя навлекли", – подчеркнул он.

В интервью, опубликованном в среду, Штайех предупредил, что ПА ожидает крах к июлю или августу, если финансовое противостояние с Израилем не будет прекращено.


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