06.06 15:19 MIGnews.com

Гринблатт: Палестинцы сами виноваты в своих бедах

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Посол США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт в среду ответил на заявления премьер-министра Палестинской автономии Мухаммеда Штайеха о том, что ПА находится на грани краха, заявив, что в бедах палестинцев надо винить их собственное руководство.Об этом в четверг, 6 июня, сообщает The Times of Israel "Премьер-министр Штайех неправ, ПА не находится на грани коллапса", – написал Гринблатт в Twitter в ответ интервью со Штайе газете New York Times "Пришло время для ПА взять на себя ответственность за своих людей и экономику. ПА не может продолжать обвинять США и всех остальных в ситуации, которую они сами на себя навлекли", – подчеркнул он.В интервью, опубликованном в среду, Штайех предупредил, что ПА ожидает крах к июлю или августу, если финансовое противостояние с Израилем не будет прекращено.