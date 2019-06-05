Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Премьер палестинской автономии: мы - в ситуации коллапса 06.06 12:15   MIGnews.com

Премьер палестинской автономии: мы - в ситуации коллапса

Новый премьер-министр Палестинской автономии Мухаммед Штайех дал интервью ведущей американской газете The New York Times.

Газета сообщает: "Под давлением администрации  Трампа, в конфронтации с Израилем, открыто говорящем об аннексии Западного берега, с нарастающей изоляцией в арабском мире и без денежных средств, осажденная Палестинская автономия в шоке от фактического признания нового премьера неизбежности своей собственной возможной кончины".

Премьер, Мухаммед Штайех говорит: “Мы - в ситуации коллапса. Это - очень жаркое лето. На всех уровнях. Я надеюсь, мы не дойдем до этой точки”.

Далее газета описывает палестинские горести: “В феврале этого года Израиль начал вычитывать  то, что он именует как “плату за убийства” - около 138 миллионов долларов из 2,5 миллиардов долларов, которые он ежегодно переводит на счета автономии в качестве собранных в ее пользу налогов и тарифов. Этот вычет равен сумме финансовой помощи, оказанной Палестинской автономии палестинским заключенным, находящимся в израильских тюрьмах, их семьям. и семьям тех, кто “мученически погиб” в восстаниях против Израиля, включая семьи смертников. Израиль и западные страны рассматривают эти платежи в качестве средства поощрения терроризма. Но палестинцы считают их жизненно необходимой формой социальной защиты, которая вознаграждает жертвы, принесенные борцами за свободу и их семьями. Палестинцы также утверждают, что многие из этих борцов не были осуждены в соответствии со стандартами правосудия”.

Палестинцы в знак протеста против вычетов, вовсе отказались принимать переводы из Израиля. Зарплата госслужащим сокращена на 50% . Премьер-министр Штайех утверждает, что палестинские банки, вынужденные ссуживать деньги властям автономии, и одновременно собирать просроченные кредиты с населения, вот-вот потеряют ликвидность.

Последнее замечание несколько противоречит реалиям Иудеи и Самарии - по крайней мере тому, что можно увидеть в социальных сетях.



Подробнее о “кризисе” автономии можно прочитать в материале "Западный берег тонет в шекелях".

Господин Штайех говорит: “Политически мы не можем согласиться с тем, что наши дети в тюрьмах - террористы”. С юридической точки зрения, подобное признание может стать основой израильских и американских исков о компенсации жертвам террора, добавляет он.

Штайех говорит: "Если израильтяне хотят коллапса автономии - пусть они подталкивают к коллапсу. Мы не собираемся расформировывать автономию . Но они могут подтолкнуть к коллапсу. И тогда парад возглавит Организация Освобождения Палестины. Нас прижали спиной к стенке. Мы контролируем ситуацию. Но я не знаю, как долго мы сможем ее контролировать".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:33
Палестинцы бойкотируют «Мир для процветания»
12:09
Джулия Робертс рассказала о настоящем финале "Красоток"
11:45
Министр юстиции: Лапид не может выступить и не соврать
11:36
Москва и Тегеран борются за влияние в Сирии
11:32
Тим Кук: Торговая война с Китаем не повлияет на цены Apple
11:16
Трамп и Меркель обсудили Ливию и Западную Африку
10:32
В Германии обсудят запрет "Хизбаллы"
10:09
Перец и Смотрич в схватке за пост министра образования
10:02
Лапид: Я забочусь о харедим, как о собственных детях
09:30
На Израиль надвигаются полчища саранчи из Сирии
09:25
Живого Бари Алибасова объявили мертвым
09:12
Яир Голан: Война в Газе – наша обязанность
09:08
“Кахоль Лаван” требует не назначать послов до выборов
08:56
Трое человек арестованы по подозрению в терроре
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus