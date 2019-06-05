Премьер палестинской автономии: мы - в ситуации коллапса
Новый премьер-министр Палестинской автономии Мухаммед Штайех дал интервью ведущей американской газете The New York Times.
Газета сообщает: "Под давлением администрации Трампа, в конфронтации с Израилем, открыто говорящем об аннексии Западного берега, с нарастающей изоляцией в арабском мире и без денежных средств, осажденная Палестинская автономия в шоке от фактического признания нового премьера неизбежности своей собственной возможной кончины".
Премьер, Мухаммед Штайех говорит: “Мы - в ситуации коллапса. Это - очень жаркое лето. На всех уровнях. Я надеюсь, мы не дойдем до этой точки”.
Далее газета описывает палестинские горести: “В феврале этого года Израиль начал вычитывать то, что он именует как “плату за убийства” - около 138 миллионов долларов из 2,5 миллиардов долларов, которые он ежегодно переводит на счета автономии в качестве собранных в ее пользу налогов и тарифов. Этот вычет равен сумме финансовой помощи, оказанной Палестинской автономии палестинским заключенным, находящимся в израильских тюрьмах, их семьям. и семьям тех, кто “мученически погиб” в восстаниях против Израиля, включая семьи смертников. Израиль и западные страны рассматривают эти платежи в качестве средства поощрения терроризма. Но палестинцы считают их жизненно необходимой формой социальной защиты, которая вознаграждает жертвы, принесенные борцами за свободу и их семьями. Палестинцы также утверждают, что многие из этих борцов не были осуждены в соответствии со стандартами правосудия”.
Палестинцы в знак протеста против вычетов, вовсе отказались принимать переводы из Израиля. Зарплата госслужащим сокращена на 50% . Премьер-министр Штайех утверждает, что палестинские банки, вынужденные ссуживать деньги властям автономии, и одновременно собирать просроченные кредиты с населения, вот-вот потеряют ликвидность.
Последнее замечание несколько противоречит реалиям Иудеи и Самарии - по крайней мере тому, что можно увидеть в социальных сетях.
Господин Штайех говорит: “Политически мы не можем согласиться с тем, что наши дети в тюрьмах - террористы”. С юридической точки зрения, подобное признание может стать основой израильских и американских исков о компенсации жертвам террора, добавляет он.
Штайех говорит: "Если израильтяне хотят коллапса автономии - пусть они подталкивают к коллапсу. Мы не собираемся расформировывать автономию . Но они могут подтолкнуть к коллапсу. И тогда парад возглавит Организация Освобождения Палестины. Нас прижали спиной к стенке. Мы контролируем ситуацию. Но я не знаю, как долго мы сможем ее контролировать".