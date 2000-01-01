06.06 08:25 MIGnews.com

"Стена Плача принадлежит только мусульманам"

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Верховный исламский совет Иерусалима отверг заявление высокопоставленного сановника ФАТХа Джибриля Раджуба касательно Стены Плача в Иерусалиме.Ранее в субботу, 4 июня, он заявил:"Мы понимаем, что Стена Плача - священное место для евреев, и что, в конечном итоге, она должна остаться под израильским суверенитетом, мы с этим не спорим".Верховный исламский совет незамедлительно ответил на комментарии Раджуба, заявив, что мечеть Аль-Акса, территория которой включает Стену Плача, принадлежит только мусульманам и это будет таковым до самого Судного дня.Однако, в своем заявлении совет на прямую не ссылается на замечания Раджуба, которые он сделал в интервью Второго канала израильского ТВ. Но совет осудил "ложные" сообщения израильских СМИ о том, что "евреи имеют право на Стену Плача".Эти заявления, по мнению Верховного исламского совета Иерусалима, являются фальсификацией исторических фактов о Стене Плача – святого места для мусульман.