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Солдаты ЦАХАЛа застрелили араба в секторе Газа | Фото: Israel Defense Forces/Flickr06.06 21:44   MIGnews.com

Солдаты ЦАХАЛа застрелили араба в секторе Газа

Во время стычек в секторе Газа израильскими военнослужащими был застрелен один палестинский араб.

Как передает информационное агентство WAFA, инцидент произошел в результате того, что солдаты ЦАХАЛа открыли огонь по группе палестинцев, которые приблизились к заградительной полосе в районе города Хан-Юнис, что на юге анклава.

В результате этого 25-летний араб был смертельно ранен в область живота. В тяжелом состоянии он был отравлен в больницу, где и скончался.

По данным WAFA, в беспорядках на границе пострадали еще семеро жителей сектора. Один из них получил огнестрельное ранения, остальные отравились слезоточивым газом.
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