06.06 19:58 MIGnews.com

Сауды – Израилю: ХАМАСу нет места на Ближнем Востоке

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Решение арабских стран разорвать отношения с Катаром было принято в рамках "новой политики, в которой нет места терроризму", заявил директор расположенного в Джидде Института исследований Ближнего Востока Абдель Хамид Хаким в интервью 2-му каналу ИТВ."Существует политическая позиция, принятая Саудовской Аравией, Египтом и Эмиратами после встречи в Эр-Рияде, ставшей первым визитом новой американской администрации в королевство Саудовская Аравия, согласно которой на политической арене этих стран не может быть места терроризму или группировкам, использующим религию для политических достижений, таким как ХАМАС и (Исламский – ред.) Джихад", - ответил он на вопрос о целях шага Саудовской Аравии, Египта, Бахрейна и ОАЭ в отношении Катара.Стоит отметит, что Хамид Хаким стал первым саудовским экспертом, который выступил на израильском телевидении."Я считаю, что эти страны приняли решение совершить шаг в направлении мира и достижения мира на Ближнем Востоке. Перво-наперво для этого надо отсечь терроризм. Не может быть места никаким религиозным группировкам, будь то "Братья" ("Братья-мусульмане" – ред.) или любая другая, использующая религию для политической выгоды или совершает террор во имя религии, во имя Сопротивления или во имя джихада", - добавил он.