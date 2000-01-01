06.06 17:22 MIGnews.com

Нетаниягу: Мы никогда не оставим Голаны - они наши

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Израиль навсегда сохранит контроль над Голанскими высотами, так как уход с этого стратегически важного плато, захваченного ЦАХАЛом у Сирии в 1967 году, приведет к тому, что на пороге Израиля появятся исламисты.Об этом премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил 6 июня в расположенном на Голанах городе Кацрин."Я приехал, чтобы сказать вам сегодня, что Голанские высоты навсегда останутся под суверенитетом Израиля. Мы никогда не оставим Голаны - они наши. Если нас здесь не будет, здесь будет радикальный ислам, и мы все осознаем, к каким последствиям это приведет", - сказал глава правительства на второй молодежной конференции "Израиль для молодежи".