06.06 12:28 MIGnews.com

Эрдан: США должны прекратить поддержку ПА

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Министр внутренней безопасности Гилад Эрдан (Ликуд) выступил на одном из крупнейших мероприятий еврейской жизни всемирного масштаба – ежегодном Глобальном форуме Американского еврейского комитета (AJC) в Вашингтоне.В мероприятии приняли участие более 2500 человек из 75 стран: главы государств, министры иностранных дел, высокопоставленные лица США, дипломаты и израильские лидеры.В ходе выступления Эрдан представил свою программу для международной коалиции в борьбе с терроризмом, в которую войдут Израиль, Запад, умеренные арабские государства и другие страны Европы.Также министр призвал Штаты прекратить оказывать финансовую поддержку Палестинской автономии."Аббас посылает сообщение детям, растущим в ПА о том, что террористическая деятельность оплачивается. Соединенные Штаты должны прекратить поддерживать ПА до тех пор, пока Аббас платит террористам. Ни один цент американских налогоплательщиков не предназначен для спонсирования террористов", - резюмировал Эрдан.