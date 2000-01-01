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flickr 06.06 10:36   MIGnews.com

Генсек ООН: Палестинцы страдают под бременем оккупации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш заявил, что "израильская оккупация" на протяжении 50 лет наложила "тяжелое гуманитарное бремя на палестинский народ". При этом он отметил, что оккупация также "поджигает непрекращающиеся круг насилия и возмездия".

Об этом говорится в заявлении генсека ООН, опубликованного 5 июня накануне 50-летнего юбилея Шестидневной войны.

Также Гуттереш выразил обеспокоенность перспективам регионального мира на Ближнем Востоке. По его словам увековечивание "оккупации" посылает сигнал будущему поколению палестинцев о том, что их мечта о собственном государстве, останется лишь мечтой; а израильтянам о том, что их стремления к миру, безопасности и региональному признанию останутся недостижимыми.

Генсек подчеркнул, что прекращение "израильской оккупации" Западного берега и Восточного Иерусалима и достижение договоренностей в двухстороннем диалоге – единственный способ заложить основу для прочного мира в регионе.
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