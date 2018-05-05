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06.05 10:11   MIGnews.com

Видео: палестинцы жгут склады топлива, переданного Израилем

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала несколько видео, разоблачающих террористическую активность ХАМАСа под прикрытием “Марша Возвращения” на границе Газа и Израиля.



На одном из видео продемонстрировано, как палестинцы поджигают склады с газом и топливом, доставленные Израилем для Газы на КПП Керем-Шалом. ЦАХАЛ отмечает: “Уничтоженное топливо было предоставлено государством Израиль и другими государствами на благо палестинцев Газы”.

ЦАХАЛ также опубликовал статистику доставки гражданских материалов в Газу за последнюю неделю, опровергающую фальшивки и домыслы ХАМАСа о “блокаде”:




За неделю ввезено 72 345 тонн грузов

50 800 тонн строительных материалов

1597 цистерн с горючим

2370 грузовиков с гуманитарной помощью

8 020 тонн продовольствия

1486 тонн газа

Кроме этого, ЦАХАЛ публикует видео, разоблачающие “фейковые раны” якобы причиненные огнем ЦАХАЛа гражданским и циничное использование террористами женщин и детей в качестве “живого щита”.




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