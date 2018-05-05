Видео: палестинцы жгут склады топлива, переданного Израилем

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала несколько видео, разоблачающих террористическую активность ХАМАСа под прикрытием “Марша Возвращения” на границе Газа и Израиля.
На одном из видео продемонстрировано, как палестинцы поджигают склады с газом и топливом, доставленные Израилем для Газы на КПП Керем-Шалом. ЦАХАЛ отмечает: “Уничтоженное топливо было предоставлено государством Израиль и другими государствами на благо палестинцев Газы”.
ЦАХАЛ также опубликовал статистику доставки гражданских материалов в Газу за последнюю неделю, опровергающую фальшивки и домыслы ХАМАСа о “блокаде”: