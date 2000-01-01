06.05 19:34 MIGnews.com

Сколько получают убийцы евреев?

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Министерство обороны Израиля обнародовало информацию о выплатах ПА некоторым из самых известных террористов, виновных в убийстве израильских евреев, которые были совершены в течение последних нескольких лет.Например, 19-летний Омар аль-Абед, который был осужден в феврале за убийство трех членов семьи Саломон в поселении Халамиш в июле прошлого года, должен получить пособие в размере 12 604 000 шекелей ($3 485 812 млн) в течение следующих шестидесяти лет.Карем Луфти Фатахи Разек, Зир Зияд Джамал Амар и Яхья Мухаммад Наиф Абдалла Хадж Хамад, которые убили раввина Эйтама Хенкина и его жену Наамы в октябре 2015 года, уже получили по 40 600 шекелей.К моменту их 80-летия выплаты составят 11 232 000, 10 056 000 и 10 080 000 шекелей, отмечает Аруц Шева.Террористу, который причастен к убийству раввина Итамара Бен Галя в Ариэле в начале этого года, должен получить пособие в размере 12 604 000 шекелей.Отчет был опубликован в преддверии голосования Кнессета по законопроекту, направленному на то, чтобы наказать ПА за выплаты заключенным террористам и семьям боевиков, убитых израильскими силами безопасности.