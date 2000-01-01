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ЦАХАЛ сообщил о ликвидации трех арабов у границы с Газой 06.05 17:57   MIGnews.com

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации трех арабов у границы с Газой

При попытке повредить пограничный забор и попасть на территорию Израиля, были убиты три террориста. Об этом заявили в ЦАХАЛе в воскресенье, 6 мая.

В армии уточнили, что группа, состоящая из 4 человек, пыталась незаконно проникнуть на израильскую территорию. О четвертом подозреваемом пока ничего неизвестно.

На месте происшествия солдаты обнаружили камеру, топор, кусачки, кислородную маску, перчатки и две бутылки с бензином.
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