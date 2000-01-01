06.05 17:57 MIGnews.com

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации трех арабов у границы с Газой

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При попытке повредить пограничный забор и попасть на территорию Израиля, были убиты три террориста. Об этом заявили в ЦАХАЛе в воскресенье, 6 мая.В армии уточнили, что группа, состоящая из 4 человек, пыталась незаконно проникнуть на израильскую территорию. О четвертом подозреваемом пока ничего неизвестно.На месте происшествия солдаты обнаружили камеру, топор, кусачки, кислородную маску, перчатки и две бутылки с бензином.