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На границе с Газой убиты два террориста06.05 16:02   MIGnews.com

На границе с Газой убиты два террориста

Силы ЦАХАЛа предотвратили проникновение террористов на территорию Израиля. Об этом сообщили в армии в воскресенье, 6 мая.

Два террориста были убиты. Инцидент произошел после взрыва в Газе, в результате которого погибли шесть боевиков ХАМАСа.

Уточняется, что три палестинца пытались повредить пограничный забор и проникнуть на израильскую территорию.

ХАМАС обвинил Израиль во взрыве в Газе. Представитель террористической группировки заявил, что ХАМАС "отомстить" за взрыв.
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