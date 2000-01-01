06.05 16:02 MIGnews.com

На границе с Газой убиты два террориста

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Силы ЦАХАЛа предотвратили проникновение террористов на территорию Израиля. Об этом сообщили в армии в воскресенье, 6 мая.Два террориста были убиты. Инцидент произошел после взрыва в Газе, в результате которого погибли шесть боевиков ХАМАСа.Уточняется, что три палестинца пытались повредить пограничный забор и проникнуть на израильскую территорию.ХАМАС обвинил Израиль во взрыве в Газе. Представитель террористической группировки заявил, что ХАМАС "отомстить" за взрыв.