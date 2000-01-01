06.04 08:49 MIGnews.com

Посол Египта: египтяне не считают Израиль другом

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Несмотря на беспрецедентный уровень сотрудничества Каира и Иерусалима в сфере безопасности и экономики и на достаточно прочные позиции Кэмп-Дэвидского мирного соглашения, жители Египта преимущественно не воспринимают Израиль как дружественное государство, утверждает посол Египта в Великобритании Нассер Камель."Никто из египтян не считает возможным начало войны между нашими государствами, но не относитесь к этому, словно они влюблены (в Израиль – ред.). Мир был основан на общественном мнении, что его центральным обещанием был поиск решения арабо-израильского конфликта", - заявил он на прошедшем в Лондоне мероприятии Объединенной синагоги (союза британских ашкеназов) по случаю 40-летнего юбилея перемирия между двумя странами.Тем не менее, вне зависимости от политического спектра или амбиций, все президенты Египта хранили приверженность мирному соглашению, которое, по словам Насера Камеля, стало "стабильной базой египетской безопасности и внешнеполитическим принципом"."Замечательно, что этот мир выдержал множество испытаний, многие из которых касаются региональных событий, находящихся за пределами египетского и израильского контроля", - констатировал дипломат.