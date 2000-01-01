По данным издания, семеро активистов акции протеста были убиты в результате действий израильских военнослужащих в пятницу, 6 апреля. Утром этого же дня в больнице умер 30-летний Таир Мухаммад Рабаа, получивший ранения неделю назад.
Также министерство сообщает о 1070 раненых.
Таким образом, по данным минздрава Газы, в общей сложности, с 30 марта в секторе в результате действий израильских военных были убиты 30 местных жителей.
Тем временем в пресс-службе ЦАХАЛа сообщили, что мятежники пытались повредить и пересечь заграждение под прикрытием дыма от горящих покрышек.
Отмечается, что участники протеста пытались совершить террористические атаки и бросали взрывчатые устройства и зажигательные бомбы.
Однако израильским военным удалось предотвратить несколько попыток прорыва границы и под прикрытием дымовой завесы от горящих покрышек. Также удалось предотвратить ущерб от попыток террористов перебросить через забор бутылки с зажигательной смесью.
Палестинские СМИ сообщают, что один из погибших являлся подростком.
В армейской пресс-службе заявили, что огонь на поражение открывался лишь в исключительных случаях по наиболее агрессивным участникам акции, пытавшимся нанести ущерб пограничной инфраструктуре.
Напомним, что сегодня днем тысячи жителей сектора Газы собрались у границы, чтобы массово осуществить экологический теракт путем поджога 10 тысяч автомобильных покрышек. Поэтому этот день получил название "шинная пятница".
Издание отмечает, что на границу Израиля были привезены огромные вентиляторы службы пожарной охраны, чтобы отгонять угарный дым от горящих покрышек в сторону сектора Газы.
К приграничной полосе, помимо воинских частей и снайперов, стянуты пожарные расчеты и группы специалистов министерства экологии, которые отслеживают ситуацию с загрязнением окружающей среды.
Ранее сегодня ЦАХАЛ объявил пригораничный район закрытой военной зоной. Армейская пресс-служба заявила, что ЦАХАЛ не потерпит даже попыток нарушения спокойствия граждан Израиля и будет жестко пресекать любые подобные намерения.
В армии отмечают пять очагов беспорядков на всей протяженности границы. Здесь сосредоточены тысячи палестинцев, которые жгут шины и приводят в готовность камнеметательные машины.