Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Минздрав Газы сообщает о четырех погибших палестинцах | Фото:06.04 20:09   MIGnews.com

Минздрав Газы сообщает о пяти погибших палестинцах

Министерство здравоохранения в Газе сообщило ближе к вечеру, что в ходе "второй пятницы марша возвращения", в результате действий военных ЦАХАЛа, были убиты 5 участников акции протеста.

Среди жертв беспорядков стали: 38-летний Уссама Хамис Кадих, 38-летний Шади Шаббат, 16-летний Хусейн Мохаммад Мади.

Около 7 вечера ХАМАС сообщил, что был убит четвертый палестинец.

Ближе к восьми сообщили, что израильская армия убила еще одного палестинца.

Об этом в пятницу, 6 апреля сообщает The Times of Israel.

Согласно палестинским данным, дыма и антитеррористических действий ЦАХАЛа пострадали около 780 человек, из них 30 детей.

В пресс-службе ЦАХАЛа отметили, что мятежники пытались повредить и пересечь заграждения под прикрытием дыма от горящих покрышек.

Отмечается, что участники "марша" пытались выполнить террористические атаки и бросали взрывчатые устройства и зажигательные бомбы.

"Наши силы предотвратили повреждения ограждения", - заявили в армейской пресс-службе.

По словам свидетелей событий в Секторе Газы, на данный момент в протесте принимают участие около 30 тысяч палестинцев. В израильской армии сообщают о 20 тысячах участников.

Для сравнения: в прошлую пятницу участников было от 25 до 30 тысяч.

Информация будет обновляться по мере поступления.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:32
Экс-директор ШАБАКа призывает не слушать речь Нетаниягу
19:55
Катарские женщины смогут служить в армии
19:37
ХАМАС: мы сделаем все, чтобы запугать Израиль
19:15
Нетаниягу примет участие в церемонии на горе Герцля
18:58
Конора Макгрегора будут судить за нападение на автобус UFC
18:41
Разговор Нетаниягу с Трампом был напряженным из-за Сирии
18:24
Протесты в Газе: застрелен еще один палестинец
17:55
Скрипаль идет на поправку
17:11
Обвинения Нетаниягу помогли The New Israel Fund
16:49
Американский генерал поддержал вывод войск из Сирии
16:37
ХАМАС отправляет в тюрьму водителей автобусов
15:47
На границе с сектором Газы начали гореть покрышки
15:16
Казненного убийцу признали невиновным через 140 лет
15:10
Смотритель знаменитых зеков предстанет перед судом
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus