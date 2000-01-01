06.04 20:09 MIGnews.com
Минздрав Газы сообщает о пяти погибших палестинцах
Министерство здравоохранения в Газе сообщило ближе к вечеру, что в ходе "второй пятницы марша возвращения", в результате действий военных ЦАХАЛа, были убиты 5 участников акции протеста.
Среди жертв беспорядков стали: 38-летний Уссама Хамис Кадих, 38-летний Шади Шаббат, 16-летний Хусейн Мохаммад Мади.
Около 7 вечера ХАМАС сообщил, что был убит четвертый палестинец.
Ближе к восьми сообщили, что израильская армия убила еще одного палестинца.
Об этом в пятницу, 6 апреля сообщает The Times of Israel
.
Согласно палестинским данным, дыма и антитеррористических действий ЦАХАЛа пострадали около 780 человек, из них 30 детей.
В пресс-службе ЦАХАЛа отметили, что мятежники пытались повредить и пересечь заграждения под прикрытием дыма от горящих покрышек.
Отмечается, что участники "марша" пытались выполнить террористические атаки и бросали взрывчатые устройства и зажигательные бомбы.
"Наши силы предотвратили повреждения ограждения", - заявили в армейской пресс-службе.
По словам свидетелей событий в Секторе Газы, на данный момент в протесте принимают участие около 30 тысяч палестинцев. В израильской армии сообщают о 20 тысячах участников.
Для сравнения: в прошлую пятницу участников было от 25 до 30 тысяч.
Информация будет обновляться по мере поступления.
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