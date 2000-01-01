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ХАМАС: мы сделаем все, чтобы запугать Израиль | Фото:06.04 19:37   MIGnews.com

ХАМАС: мы сделаем все, чтобы запугать Израиль

Один из лидеров ХАМАСа в секторе Газы Ихья Синвар обратился сегодня вечером к участникам беспорядков на границе с Израилем и заявил им, что "блокада и голод не смогли отвратить жителей сектора от поддержки сопротивления".

Об этом в пятницу, 6 апреля сообщает The Times of Israel.

"Газа вернет палестинскую проблему на политическую арену. Мы сделаем все, чтобы запугать и сдержать Израиль, - пригрозил он. - Газа не будет голодать и не откажется от своих национальных задач. Если мы взорвемся, то с нами взорвется и Израиль".

Между тем беспорядки продолжаются. Согласно информации Минздрава Газы около 18:00 число арабов, убитых на границе с Израилем, достигло трех. Еще десятки арабов, участвующих в манифестациях, получили отравления слезоточивым газом.

Отметим, что только за последние часы бойцам ЦАХАЛ удалось предупредить несколько терактов в приграничном районе.

В районах столкновений участники беспорядков поджигают автомобильные покрышки, чтобы дезориентировать армейские подразделения и затруднить обзор снайперам, расположившимся по линии границы.

В управлении скорой помощи палестинского анклава объявили о введении чрезвычайного положения во всех бригадах, а также больницах и госпиталях сектора Газа.

Напомним, что тысячи арабов с утра пятницы собрались на границе Газы с Израилем, чтобы продолжить начатые неделю назад массовые манифестации с требованием "возвращения палестинских беженцев на родную землю". Демонстранты определили пять основных точек в восточной и южной части анклава, где пройдут протестные выступления.

На протяжении минувших дней местные жители по указанию руководства террористической организации ХАМАС перевезли в эти районы тысячи использованных автомобильных покрышек.

Ожидается, что они будут подожжены для создания "горящей стены" в непосредственной близости от границы.

Информация будет обновляться по мере поступления.
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