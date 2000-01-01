ХАМАС: мы сделаем все, чтобы запугать Израиль

Один из лидеров ХАМАСа в секторе Газы Ихья Синвар обратился сегодня вечером к участникам беспорядков на границе с Израилем и заявил им, что "блокада и голод не смогли отвратить жителей сектора от поддержки сопротивления".
"Газа вернет палестинскую проблему на политическую арену. Мы сделаем все, чтобы запугать и сдержать Израиль, - пригрозил он. - Газа не будет голодать и не откажется от своих национальных задач. Если мы взорвемся, то с нами взорвется и Израиль".
Отметим, что только за последние часы бойцам ЦАХАЛ удалось предупредить несколько терактов в приграничном районе.
В районах столкновений участники беспорядков поджигают автомобильные покрышки, чтобы дезориентировать армейские подразделения и затруднить обзор снайперам, расположившимся по линии границы.
В управлении скорой помощи палестинского анклава объявили о введении чрезвычайного положения во всех бригадах, а также больницах и госпиталях сектора Газа.
Напомним, что тысячи арабов с утра пятницы собрались на границе Газы с Израилем, чтобы продолжить начатые неделю назад массовые манифестации с требованием "возвращения палестинских беженцев на родную землю". Демонстранты определили пять основных точек в восточной и южной части анклава, где пройдут протестные выступления.
На протяжении минувших дней местные жители по указанию руководства террористической организации ХАМАС перевезли в эти районы тысячи использованных автомобильных покрышек.
Ожидается, что они будут подожжены для создания "горящей стены" в непосредственной близости от границы.