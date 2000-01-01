Палестинский протест: трое погибших, 40 раненых

Днем в пятницу, 6 апреля, тысячи жителей сектора Газы собрались у границы, чтобы массово осуществить экологический теракт путем поджога 10 тысяч автомобильных покрышек. Поэтому этот день получил название "шинная пятница".
В пресс-службе ЦАХАЛа отметили, что около 16:00 на границе Газы с Израилем собрались около 10 тысяч палестинцев, многие жгут шины.
Согласно информации министерства, еще 40 палестинцы пострадали от выстрелов, 5 находятся в критическом состоянии с тяжелыми огнестрельными ранениями, их эвакуировали в больницы Газы. Несколько десятков человек получили медицинскую помощь на месте. Большинство жаловались на отравление дымом.
Тем временем палестины Западного Берега устроили беспорядки в нескольких местах: в Наблусе, Аль-Бире, Рамалле и Хевроне. Здесь двое палестинцев были ранены резиновыми пулями от израильских солдат. Одному из них досталась пуля в голову, другому – в ногу.
В армейской пресс-службе подчеркивают, что за считанные дневные часы военнослужащие заметили и предотвратили несколько попыток террористов прорвать пограничный забор под прикрытием густого черного дыма. Также были предотвращены попытки террористов перебросить через границу заряды взрывчатки и бутылки с зажигательной смесью.