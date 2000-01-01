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Палестинский протест: трое погибших, 40 раненых | Фото:06.04 17:37   MIGnews.com

Палестинский протест: трое погибших, 40 раненых

Днем в пятницу, 6 апреля, тысячи жителей сектора Газы собрались у границы, чтобы массово осуществить экологический теракт путем поджога 10 тысяч автомобильных покрышек. Поэтому этот день получил название "шинная пятница".

В пресс-службе ЦАХАЛа отметили, что около 16:00 на границе Газы с Израилем собрались около 10 тысяч палестинцев, многие жгут шины.

Об этом в пятницу, 6 апреля сообщает The Times of Israel.

По данным Минздрава Газы, в результате действий израильских военнослужащих погибли двое участников "марша возращения": 29-летний Ахмад Низаре Махребе, 19-летний Ахмад Абу аль-Хасани.

"Палестинский информационный центр" сообщает, что в больнице от полученных ран умер еще один участник "марша", 38-летний Осама Хамис Кдейя.

Согласно информации министерства, еще 40 палестинцы пострадали от выстрелов, 5 находятся в критическом состоянии с тяжелыми огнестрельными ранениями, их эвакуировали в больницы Газы. Несколько десятков человек получили медицинскую помощь на месте. Большинство жаловались на отравление дымом.

Тем временем палестины Западного Берега устроили беспорядки в нескольких местах: в Наблусе, Аль-Бире, Рамалле и Хевроне. Здесь двое палестинцев были ранены резиновыми пулями от израильских солдат. Одному из них досталась пуля в голову, другому – в ногу.

В армейской пресс-службе подчеркивают, что за считанные дневные часы военнослужащие заметили и предотвратили несколько попыток террористов прорвать пограничный забор под прикрытием густого черного дыма. Также были предотвращены попытки террористов перебросить через границу заряды взрывчатки и бутылки с зажигательной смесью.

Информация будет обновляться по мере поступления.
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