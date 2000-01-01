ХАМАС отправляет в тюрьму водителей автобусов

ХАМАС отправляет тюрьму водителей автобусов, которые отказываются перевозить участников массовых акций протесты у административной границы.
Об этом свидетельствует аудиозапись разговора с владельцем одной из транспортных компаний, опубликована координатором действий правительства на спорных территориях генералом-майором Йоавам Мордехаем, сообщает в пятницу, 6 апреля The Times of Israel.
По мнению координатора, таким образом, ХАМАС терроризирует собственных людей.
На аудиозаписи также слышны слова представителя властей Израиля, который предостерегает палестинца против "участия в терроре" посредством транспортировки жителей Газы к месту проведения акции протеста. В ответ на это палестинец заявляет, что водители не хотят помогать, но ХАМАС арестовывает несогласных.
Йоав Мордехай подтвердил, что израильская сторона связалась с владельцами свыше двадцати транспортных компаний в Газе и предупредила их о последствиях сотрудничества с ХАМАСом.