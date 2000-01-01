ЦАХАЛ подтянул танки к границе с Газой, уже есть раненные

Министерство здравоохранения Газы, контролируемое террористической организацией ХАМАС, сообщает, что к востоку от Хан-Юнис военными ЦАХАЛа был застрелен 29-летний Ахмад Низар Махреб.
По имеющимся к этому времени данным, еще 40 арабов, участвующих в манифестациях, получили отравления слезоточивым газом, пять из них находятся в тяжелом состоянии.
Отметим, что в районах столкновений палестинцы поджигают автомобильные покрышки, чтобы дезориентировать армейские подразделения и затруднить обзор снайперам, расположившихся по линии границы.
Согласно информации издания, в управлении скорой помощи палестинского анклава объявили о введении чрезвычайного положения во всех бригадах, а также больницах и госпиталях сектора Газа.
Напомним, тысячи арабов с утра пятницы собрались на границе Газы с Израилем, чтобы продолжить начатые неделю назад массовые манифестации с требованием "возвращения палестинских беженцев на родную землю".
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о пяти основных очагах беспорядков у пограничного забора с сектором Газы.
Силы Армии обороны Израиля используют средства для разгона демонстраций и открывают огонь в случаях, предусмотренных инструкциями. ЦАХАЛ подчеркивает, что не позволит участникам беспорядков нанести ущерб инфраструктуре безопасности Израиля, в частности, разделительному забору, защищающему израильтян от террористов.
На протяжении минувших дней местные жители по указанию руководства террористической организации ХАМАС перевезли в эти районы тысячи использованных автомобильных покрышек.
Предполагается, что они будут подожжены для создания "горящей стены" в непосредственной близости от границы. Ранее палестинцы применяли тактику горящих покрышек при возведении баррикад в населенных пунктах Газы.
Ранее представитель президента США по Ближнему Востоку ранее призвал палестинцев не подходить к границе ближе, чем на пять сотен метров, чтобы не подвергать риску свою жизнь.