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ЦАХАЛ подтянул танки к границе с Газой, уже есть раненные | Фото:06.04 16:13   MIGnews.com

ЦАХАЛ подтянул танки к границе с Газой, уже есть раненные

Израильские солдаты открыли сегодня огонь по жителям сектора Газа, которые попытались совершить очередную провокацию в районе приграничного забора безопасности.

Об этом в пятницу, 6 апреля сообщает The Times of Israel.

Министерство здравоохранения Газы, контролируемое террористической организацией ХАМАС, сообщает, что к востоку от Хан-Юнис военными ЦАХАЛа был застрелен 29-летний Ахмад Низар Махреб.

По имеющимся к этому времени данным, еще 40 арабов, участвующих в манифестациях, получили отравления слезоточивым газом, пять из них находятся в тяжелом состоянии.

Отметим, что в районах столкновений палестинцы поджигают автомобильные покрышки, чтобы дезориентировать армейские подразделения и затруднить обзор снайперам, расположившихся по линии границы.

Согласно информации издания, в управлении скорой помощи палестинского анклава объявили о введении чрезвычайного положения во всех бригадах, а также больницах и госпиталях сектора Газа.

Напомним, тысячи арабов с утра пятницы собрались на границе Газы с Израилем, чтобы продолжить начатые неделю назад массовые манифестации с требованием "возвращения палестинских беженцев на родную землю".

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о пяти основных очагах беспорядков у пограничного забора с сектором Газы.

Силы Армии обороны Израиля используют средства для разгона демонстраций и открывают огонь в случаях, предусмотренных инструкциями. ЦАХАЛ подчеркивает, что не позволит участникам беспорядков нанести ущерб инфраструктуре безопасности Израиля, в частности, разделительному забору, защищающему израильтян от террористов.

На протяжении минувших дней местные жители по указанию руководства террористической организации ХАМАС перевезли в эти районы тысячи использованных автомобильных покрышек.

Предполагается, что они будут подожжены для создания "горящей стены" в непосредственной близости от границы. Ранее палестинцы применяли тактику горящих покрышек при возведении баррикад в населенных пунктах Газы.

Ранее представитель президента США по Ближнему Востоку ранее призвал палестинцев не подходить к границе ближе, чем на пять сотен метров, чтобы не подвергать риску свою жизнь.
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