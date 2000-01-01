На границе с сектором Газы начали гореть покрышки

Сегодня тысячи палестинцев стянувшие ранее к границе с Газой около 10 000 покрышек, начали их жечь. В пресс-службе ЦАХАЛа отметили, что, таким образом, арабы начали свой второй протест "марш возращения".
Пока по одну сторону административной границы палестинцы начинают поджигать автомобильные покрышки, по другую ее сторону израильская армия готовится дать отпор в случае вполне возможных провокаций.
Израильским военным отдан приказ стрелять на поражение.
В ХАМАСе заявили, что если Израиль нанесет удар по сектору Газы, то столкнется с последствиями, так как группировка нанесет ответный удар.
По данным издания, палестинцы развернули возле лагеря беженцев Аль-Бурейдж полевой госпиталь. Сюда будут привозить раненых демонстрантов. Также, в районе границы были установлены 5 пунктов Красного Полумесяца. Здесь же находятся машины скорой помощи.
הכנות אחרונות של הפלסטינים ממזרח למחנה הפליטים אל-בורייג' שבמרכז רצועת עזה. אוהלי חירום הוקמו ב"מחנות השיבה" מזרחית לח'אן יונס, צוותים רפואיים ואמבולנסים במצב היכון, ממתינים להינתן האות- סביב השעה 1430 בצהריים.
В армейской пресс-службе подчеркнули, что для ответа на возможные попытки пересечения административной границы участниками массовой акции протеста были вновь задействованы снайперы, хотя организаторы акции и надеются, что их работе существенно помешает дымовая завеса. Также к границе подтянули танки.
Ожидается, что сегодняшняя акция протеста может быть еще более масштабной, чем аналогичное мероприятие, которое проводилось ровно неделю тому назад и участие в котором принимали около тридцати тысяч палестинцев.