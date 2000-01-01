06.04 11:18 MIGnews.com

Тунис не впустит израильтян на чемпионат по тхэквондо

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Суд Туниса удовлетворил иск местной организации, выступившей против участия Израиля в Чемпионате мира по тхэквондо среди юниоров, который должен пройти в курортном городе Хаммамет с 6 по 13 апреля.Ссылаясь на пресс-секретаря суда, The Associated Press пишет, что соответствующее решение было вынесено ранее на этой неделе в ответ на иска, который местная Национальная комиссия поддержки арабского сопротивления и противодействия нормализации и сионизму подала на президента Федерации тхэквондо Туниса Ахмеда Гаалюля.Как сообщили в прокуратуре, решением суда Гаалюлю запретили приглашать или принимать четырех израильских спортсменов, чьи имена на этот момент уже внесены в список участников соревнований.Сам он уже нашел причину не допустить израильтян – дескать, они неверно заполнили документы для участия.В Федерации тхэквондо Израиля случившееся пока что никак не прокомментировали.