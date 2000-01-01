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flickr/Israel Defense Forces 06.04 11:23   MIGnews.com

ЦАХАЛ и ШАБАК арестовали 24 подозреваемых в терроризме

Совместная операция по обеспечению безопасности, проведенная силами ЦАХАЛа, ШАБАК и пограничной полиции, привела к аресту 24 подозреваемых на территории Иудеи и Самарии в ночь со среды, 5 апреля, на четверг, 6 апреля, согласно совместному заявлению израильских сил безопасности.

Подозреваемые были задержаны на основании множества различных обвинений, включая участие в террористической деятельности и участие в насильственных демонстрациях.

Напомним, что в среду ШАБАК сообщил об аресте палестинца, который якобы обучался в Сирии для совершения терактов в Израиле от имени террористической группировки ХАМАС.

23-летний Малек Низар Юсеф Казмар, как сообщается, в январе 2016 года Казмар был отправлен в военный учебный лагерь в Сирии, как сообщает ШАБАК. По данным службы безопасности, Казмару было поручено совершать террористические акты в Израиле.
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