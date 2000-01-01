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Москва: Западный Иерусалим - столица Израиля, Восточный - ПА | Фото: Thinkstock06.04 18:34   MIGnews.com

Москва: Западный Иерусалим - столица Израиля, Восточный - ПА

Российская Федерация признает Западный Иерусалим столицей Израиля. Такое неожиданное заявление сделали в МИД России в четверг, 6 апреля, полученное исключительно для редакции The Jerusalem Post.

В заявлении российского МИД говорится: "Мы подтверждаем приверженность решениям ООН о принципах урегулирования, включая статус Восточного Иерусалима как столицы будущего палестинского государства. Одновременно считаем необходимым заявить, что в этом контексте рассматриваем Западный Иерусалим в качестве столицы Государства Израиль".

Заявление было опубликовано на английском языке на официальном сайте МИД России.

В свою очередь, официальные лица Израиля интерпретировали это так, что это означает, что признание Западного Иерусалима в качестве столицы Израиля произойдет лишь тогда, когда Восточный Иерусалим станет столицей палестинского государства.

Jerusalem Post утверждает, что Москва серьезно настроена на то, чтобы признание вступило в силу немедленно.

Посол России в Израиле в ближайшие дни встретится в с представителями МИД, чтобы обсудить решение Москвы. Однако в настоящее время не планируется перенос посольства РФ в Иерусалим.

В министерстве подчеркнули, что статус "палестинских территорий" и проблема Иерусалима должны быть согласованы в ходе прямых переговоров между сторонами.

В заявлении также говорится, что российские власти по-прежнему считают оптимальной формулу создания двух государств для урегулирования палестино-израильского конфликта. По мнению МИД, именно такая формула и отвечает как интересам обоих народов, так и интересам всех стран региона и мирового сообщества.

МИД Израиля пока никак не отреагировал на данное заявление.
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