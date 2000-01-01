06.04 18:34 MIGnews.com

Москва: Западный Иерусалим - столица Израиля, Восточный - ПА

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Российская Федерация признает Западный Иерусалим столицей Израиля. Такое неожиданное заявление сделали в МИД России в четверг, 6 апреля, полученное исключительно для редакции The Jerusalem Post.В заявлении российского МИД говорится: "Мы подтверждаем приверженность решениям ООН о принципах урегулирования, включая статус Восточного Иерусалима как столицы будущего палестинского государства. Одновременно считаем необходимым заявить, что в этом контексте рассматриваем Западный Иерусалим в качестве столицы Государства Израиль".Заявление было опубликовано на английском языке на официальном сайте МИД России.В свою очередь, официальные лица Израиля интерпретировали это так, что это означает, что признание Западного Иерусалима в качестве столицы Израиля произойдет лишь тогда, когда Восточный Иерусалим станет столицей палестинского государства.Jerusalem Post утверждает, что Москва серьезно настроена на то, чтобы признание вступило в силу немедленно.Посол России в Израиле в ближайшие дни встретится в с представителями МИД, чтобы обсудить решение Москвы. Однако в настоящее время не планируется перенос посольства РФ в Иерусалим.В министерстве подчеркнули, что статус "палестинских территорий" и проблема Иерусалима должны быть согласованы в ходе прямых переговоров между сторонами.В заявлении также говорится, что российские власти по-прежнему считают оптимальной формулу создания двух государств для урегулирования палестино-израильского конфликта. По мнению МИД, именно такая формула и отвечает как интересам обоих народов, так и интересам всех стран региона и мирового сообщества.МИД Израиля пока никак не отреагировал на данное заявление.