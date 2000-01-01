06.04 13:19 MIGnews.com

Теракт в Офра: бетонный блок не остановил террориста

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Стали известны новые подробности теракта в Офра.Террорист, 29-летний обитатель Силуад близ Рамаллы, Малик Ахмад Муса Хамед, врезался в автобусную остановку. В результате погиб один молодой израильтянин, еще один получил ранения.Следует отметить, что автобусная остановка в Офра полностью защищена бетонными блоками - но это не остановило террориста и не предотвратило тяжелых последствий.Машина террориста перевернулась, и он получил легкие ранения. Он задержан силами безопасности Израиля.ХАМАС приветствовал атаку: “Мы приветствуем героический подвиг на перекрестке Офра близ Рамаллы, который является ответом на текущие преступления сионистской оккупации и еще одним проявлением героизма нашего народа в ходе интифады Аль-Акса”.