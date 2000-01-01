06.04 12:37 MIGnews.com

ХАМАС "благословил" теракт на КПП Офра

Поделиться

Все по теме

Комментарии

ХАМАС высоко оценил теракт, в результате которого погиб один израильтянин и еще один получил ранения в районе Биньямина на территории Иудеи и Самарии в четверг, 6 апреля."Мы благословляем эту героическую атаку на КПП Офра вблизи Рамаллаха, что является ответом на продолжающиеся преступления сионистской оккупации за счет наших людей", - сказал представитель ХАМАСа Абдул-Латиф Кану.Автомобилист, подозреваемый в преднамеренном таране жертв, был задержан израильскими властями на месте происшествия.Детали уточняются.