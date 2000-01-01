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Нетаниягу призвал Аббаса прекратить `финансировать смерть` | Фото: Амос Бен Гершом, GPO06.03 17:53   MIGnews.com

Нетаниягу призвал Аббаса прекратить "финансировать смерть"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу оценил мирные усилия администрации Трампа, в том числе его главного советника Джареда Кушнера, которые играют центральную роль в разработке нового мирного плана.

В то же время он раскритиковал Палестинскую администрацию, которая продолжает платить "пособия" и "зарплаты" террористам и семьям ликвидированных террористов. В связи с этим Нетаниягу призвал председателя ПА Махмуда Аббаса прекратить поддерживать террор.

"У меня есть послание президенту Аббасу: перестань платить террористам. Инвестируй в мир, инвестируй в жизнь", - сказал Нетаниягу.

Премьер заверил, что мир не наступит до тех пор, "пока палестинцы не прекратят финансировать смерть".
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