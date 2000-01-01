Премьер-министр Биньямин Нетаниягу оценил мирные усилия администрации Трампа, в том числе его главного советника Джареда Кушнера, которые играют центральную роль в разработке нового мирного плана.
В то же время он раскритиковал Палестинскую администрацию, которая продолжает платить "пособия" и "зарплаты" террористам и семьям ликвидированных террористов. В связи с этим Нетаниягу призвал председателя ПА Махмуда Аббаса прекратить поддерживать террор.
"У меня есть послание президенту Аббасу: перестань платить террористам. Инвестируй в мир, инвестируй в жизнь", - сказал Нетаниягу.
Премьер заверил, что мир не наступит до тех пор, "пока палестинцы не прекратят финансировать смерть".