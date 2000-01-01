06.03 17:41 MIGnews.com

"Мы должны остановить Иран, и мы остановим Иран"

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Биньямин Нетаниягу заверил, что Израиль готов выполнять свое обязательство не дать Ирану завладеть ядерным оружием."Мы должны остановить Иран, и мы остановим Иран", - говорит премьер, выступая на ежегодной конференции AIPAC, назвав этот вопрос самым важным, который на сегодняшний день стоит перед Еврейским государством."Мы не позволим Ирану развивать ядерное оружие – ни сейчас, ни через 10 лет, ни когда-либо", - заверил глава правительства."В прошлый раз, когда я был здесь, я предупредил, что иранский режим не станет умереннее или либеральнее, а лишь радикальнее и опаснее. Я был прав", - говорит он.В то же время Биньямин Нетаниягу считает, что президент Дональд Трамп "поступает правильно" в отношении Исламской республики, угрожая ей новыми санкциями."Я приветствую это решение президента Трампа. Если недостатки ядерной сделки не будут устранены, он выйдет и восстановит санкции. Израиль будет на стороне Америки, как и другие страны региона. Я верю, что настанет день, когда эта ужасная тирания исчезнет с лица земли", - сказал Нетаниягу.