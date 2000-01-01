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ПА требует компенсаций от Израиля 06.03 16:08   MIGnews.com

ПА требует компенсаций от Израиля

Высокопоставленный сановник палестинской автономии Ахмед аль-Маджалани возмущен проектом закона, согласно которому зарплаты террористам, выплачиваемые автономией террористам, будут вычитываться из денежных трансферов Израиля ПА.

Маджалани назвал закон “проектом кражи палестинских денег”.

Маджалани заявил, что Израиль обязан переводить автономии деньги, собранные в качестве налогов и таможенных сборов “без всяких предварительных условий”.

Маджалани также сообщил, что жалованье, выплачиваемое ПА террористом является легитимным, поскольку эти люди приняли участие в “легитимной борьбе в соответствии с международным законом” и потребовал от Израиля “компенсаций” за причиненный палестинскому народу ущерб.
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